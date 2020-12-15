Алина Загитова в образе греческой богини показала фото с собакой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала свежую фотографию, на которой можно посмотреть, как она в образе греческой богини готовится к первой в жизни сессии. На снимке Загитова читает книгу, рядом сидит её собака Масару.

«Читаем Гомера», — отмечается в подписи к фото, выложенном в «инстаграме» команды Загитовой.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.

18-летняя Загитова год назад, после финала Гран-при, взяла перерыв в карьере. Алина окончила школу, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». Также Загитова участвует в различных шоу и показательных выступлениях. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не говорит.