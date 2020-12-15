Ари Закарян — об отмене ЧЕ по фигурному катанию: всему миру нужно брать пример с России

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян прокомментировал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был пройти с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Напомним, решение отменить соревнования было принято 10 декабря Международным союзом конькобежцев. Причина подобной меры – сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусом.



«Можно ли было провести турнир с более строгими правилами? Ну, во-первых, от меня это не зависит. Но повторюсь, если есть любая возможность провести соревнование, я буду это только приветствовать. Я очень хорошо понимаю, что у нас сложное время, но при этом мне очень-очень жаль народ, который готовился, тренировался, проходил через всякие муки и сложности, и сейчас они остаются ни с чем. Единственное, надеемся, что проведут чемпионат мира.



Насколько критичной будет отмена этого чемпионата для фигуристов европейских стран? Конечно, очень плохо. Я крайне расстроен и переживаю именно за наш вид спорта, который в последние годы в мире – не в России, а именно в мире – проходит трудный период. В России в фигурном катании всё замечательно, была проделана колоссальная работа благодаря телевидению и федерации. Я думаю, что всему миру нужно брать пример с России, как продвигать фигурное катание. Но то, что происходит сейчас, — тут мы, к сожалению, бессильны. Понятно, что все больше волнуются за безопасность и здоровье участников, я понимаю, но опять-таки, если бы были какие-то возможности провести соревнования, я только за», — приводит слова Закаряна «Спорт Бизнес Online».

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