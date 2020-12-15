Ягудин заявил о желании испытать на себе китайскую вакцину от коронавируса

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин на своей странице в «Инстаграме» заявил, что намеревается стать участником в испытании новой вакцины от коронавируса, разработанной в Китае.



«Ребята, после моего предыдущего поста мне в ЛС написала подписчица и рассказала, как она, не врач и не учёный, принимает полноценное участие в международном исследовании одной из потенциальных вакцин против коронавируса, про которую я как раз писал.



Настя — доброволец международного клинического исследования китайской вакцины Cansino Bio против коронавируса! Вот так, друзья! Насте поставили вакцину ещё в сентябре этого года, во время локального исследования в России. Предвосхищая все вопросы и комментарии, скажу сразу, что вакцина безопасна, она уже прошла две фазы клинических исследований.



Я очень заинтересовался этой темой, тоже думаю стать участником. Надеюсь, смогу пройти отбор по медицинским показателям. Вот, оказывается, как простой человек может внести вклад в борьбу с пандемией! Спасибо Насте за подробный рассказ и вдохновение на свершение больших дел», — написал Ягудин.

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