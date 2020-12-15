Алёна Косторная приступила к тренировкам после заражения коронавирусом

В «сториз» официальной страницы академии фигурного катания Евгения Плющенко в «Инстаграме» было опубликовано фото, из которого следует, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная выздоровела и возобновила тренировки.
«Алёна Косторная приступила к тренировкам», — такая подпись сопровождает фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/angelsofplushenko/
Напомним, российская фигуристка была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России в Москве из-за заражения коронавирусом.
17-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.
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