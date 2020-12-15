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«Фантастика!» Подписчики — о четверном тулупе в связке с тройным от Хромых на тренировке

«Фантастика!» Подписчики — о четверном тулупе в связке с тройным от Хромых на тренировке
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В официальном аккаунте команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме» было опубликовано видео, где демонстрируется, как фигуристка Майя Хромых, занимающаяся под руководством тренерского штаба Этери Тутберидзе, на тренировке исполнила четверной тулуп в связке с тройным.

«Майя Хромых 4Т+3Т», — подписали видеозапись, добавив хештег «двигаемсявперёд».

Посмотреть видео можно в «Инстаграме» команды Этери Тутберидзе.

Поклонники Майи оценили достижение, которое продемонстрировала 14-летняя российская фигуристка. В комментариях к соответствующему видео было оставлено много хвалебных отзывов.

«С таким высоким ростом… Фантастика!»
«Не укладывается в голове».
«Просто супер!»

Хромых – бронзовый призёр юниорского Гран-при по фигурному катанию, которое прошло в 2019 году во Франции.

Майя Хромых призналась, что ей не нравится её произвольная программа
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