Мария Бутырская: от того, что я шестикратная чемпионка России, мне ни тепло, ни холодно

Чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская призвала не придавать большого значения национальному первенству.
«Такой сезон дурацкий, что в принципе всё равно, кто будет на пьедестале чемпионата России. Чемпионата Европы нет, чемпионат мира под вопросом. Старты закончились. И на что повлияет чемпионат страны?
Мне было важно, что я первым номером еду на чемпионат Европы и мира. Это было важно. Но само первое место было не очень важно. От того, что я шестикратная чемпионка России, мне ни тепло, ни холодно. Есть чемпионат Европы, есть чемпионат мира, есть Олимпийские игры. У каждого спортсмена высокого класса есть эта градация. И все стремятся к вершине», — цитирует Бутырскую Sport24.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.
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