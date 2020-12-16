Елена Ильиных: тренируем роль и входим в образ

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото с отдыха, который она провела на Мальдивах.
«Тренируем роль и входим в образ», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Главное — правильно выбрать режиссёра и оператора!»
«Какая шея — лебединая».
«Ну вот и получился красивый кадр!»
В январе 2020 года у Ильиных и её возлюбленного, артиста балета Сергея Полунина, родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
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