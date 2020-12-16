Алина Загитова показала, как радуется результатам зачёта

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова разместила два новых фото в своём «инстаграме» и написала пост на трёх языках — русском, английском и японском.

«Радуюсь результатам первого зачёта», — подписала снимки спортсменка.

Фото доступны в «инстаграме» Алины Загитовой.

18-летняя Загитова год назад взяла перерыв в карьере. Алина окончила школу, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». Также Загитова участвует в различных шоу и показательных выступлениях. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не сообщала.

Ранее появилось фото, на котором видно, как фигуристка готовилась к первой сессии.