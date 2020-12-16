Камила Валиева рассказала, как решилась вставить в программу тройной аксель

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как пришла к решению исполнить тройной аксель на соревнованиях. Ранее в декабре Валиева выиграла пятый этап Кубка России, исполнив тройной аксель в короткой программе.

«Скорее это было на тренировках. Когда прыжок стал постабильней, решили на этих стартах попробовать тройной аксель. Я думаю, лучше на этих стартах пробовать, чем, например, на чемпионате России. На чемпионате России уже надо делать.

Приехала на старт и на шестиминутке знала, что буду делать тройной аксель. Если прыжок в принципе готов, почему бы не вставить в программу? Комментаторы не ожидали? Ну, просмотрели. Значит, так легко прыгнула, наверное.

Мне Аня Щербакова написала: «Ого, говорят, что ты без разминки сделала аксель?» Думаю – подождите, как? Потом все вместе пересмотрели: а, ну ладно», — рассказала Валиева в интервью Первому каналу.