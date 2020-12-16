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«Какое лицо, такое и фото». Елена Ильиных показала снимок с отдыха на Мальдивах

«Какое лицо, такое и фото». Елена Ильиных показала снимок с отдыха на Мальдивах
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала новое фото с отдыха на Мальдивах. Спортсменка сообщила, что снимок сделал её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин.

«Фото Сергея Полунина. К нему прилагаются ещё штук 20 неудачных попыток, но с одним таки справился. Ну, как говорят, какое лицо, такое и фото», — написала Ильиных.

Фото доступно в «инстаграме» Елены Ильиных.

В январе 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года.

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