«Какое лицо, такое и фото». Елена Ильиных показала снимок с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала новое фото с отдыха на Мальдивах. Спортсменка сообщила, что снимок сделал её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин.

«Фото Сергея Полунина. К нему прилагаются ещё штук 20 неудачных попыток, но с одним таки справился. Ну, как говорят, какое лицо, такое и фото», — написала Ильиных.

Фото доступно в «инстаграме» Елены Ильиных.

В январе 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.



На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года.