Екатерина Боброва выступила за перенос чемпионата России на январь 2021 года

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, высказала мнение о проведении чемпионата России – 2021 с нарушением правил отбора и в то время, когда многие участники недавно переболели коронавирусом. Боброва и Соловьёв — семикратные чемпионы России.

«Быть или не быть — вот в чём вопрос. В начале сезона Федерация фигурного катания выпустила Правила допуска на ЧР, где главным критерием было участие в двух этапах Кубка России. По тем или иным причинам (травмы, болезнь) большая часть наших лидеров сборной не смогла выступить на двух этапах. Некоторые даже на одном.

И тут федерация вывешивает список участников чемпионата России, который сформировался очень даже логично, но вне правил, которые федерация прописала в начале сезона. Из-за этих нововведений произошёл казус… На ЧР едут те, кто достоин этого, но те, кто действительно выполнил правила критериев отбора, — нет… Парадокс. Для чего тогда нужно было делать эти правила в начале сезона, если сейчас это не имеет никакого значения?



К этому добавляется и то, что очень многие спортсмены совершенно недавно переболели ненавистным всем вирусом. Что получается? Спортсмены две недели безвылазно были дома. Их иммунитет ослаб, форма ушла, и сейчас, чтобы принять участие в ЧР, должны в срочном порядке возвращать форму, чтобы бороться за самые высокие места на важном старте сезона. Переживаю, что это не может не сказаться на их здоровье… Всё-таки мы, спортсмены, не железные люди.



Если бы вдруг по какой-то причине ФФККР решила перенести этот чемпионат, скажем, на месяц позже, вполне вероятно, что и ситуация с пандемией улучшилась бы, и, кто знает, может, и зрителей было бы больше… Тем более проблем с этим не должно возникнуть, ведь чемпионат Европы-2020 отменили», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».