Загитова выступит с номером, который поставил Авербух, в финале «Ледникового периода»

Команда Этери Тутберидзе в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» опубликовала фрагмент нового показательного номера олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Программа поставлена под песню Томми Профитта Will I Make It Out Alive.

Загитова выступит с номером в финальном эпизоде шоу «Ледниковый период». Постановщиком программы стал хореограф и продюсер телепроекта Илья Авербух.

18-летняя Загитова, которая год назад взяла паузу в карьере, осенью 2020 года стала ведущей телешоу «Ледниковый период». Летом Алина окончила школу и поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. В настоящее время она сдаёт первую сессию. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не сообщала.