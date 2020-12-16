Плющенко пригрозил отдать сына в танцы на льду, Навка отреагировала
Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко пообещал отдать своего семилетнего сына Александра в танцы на льду, если тот будет плохо тренироваться.
На видео, размещённом на странице Плющенко-старшего в «Инстаграме», Саша выполняет парный элемент с девочкой. Его отцу, который одновременно является руководителем академии «Ангелы Плющенко», не нравится скорость проката.
«Будете плохо тренироваться, отдам вас в танцы на льду», — подписал видео Плющенко.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
«О боже! Для меня это было самое страшное наказание», — прокомментировала пост олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая до 13 лет была одиночницей.
В провале фигуристок Плющенко виноваты все, кроме него. Над чемпионом уже смеются!
Жилина трижды упала и проиграла катастрофические 40 баллов. Помешали проблемы с коньками. Может, хватит оправданий, Евгений?
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