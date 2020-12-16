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Ильиных рассказала, как её муж отнёсся к дуэту с Топаловым на «Ледниковом периоде»

Ильиных рассказала, как её муж отнёсся к дуэту с Топаловым на «Ледниковом периоде»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных рассказала, как её муж, профессиональный артист балета Сергей Полунин, отнёсся к её выступлению на проекте «Ледниковый период» с певцом Владом Топаловым.

«До Влада у меня были пробы с другими ребятами, которые не очень нравились Серёже по профессиональным причинам. А когда он приехал на просмотр и увидел нас с Владом, сказал: «Вы идеальная пара. Круто смотритесь. У Влада сильное мужское начало». Как-то он сразу благословил.

Поддерживал ли на протяжении проекта? Всегда. Серёжа старался приезжать на все выступления, несмотря на работу и репетиции. Он не был только на одном номере — «Лебедином озере». Я говорила: «Это же балетная тема! А ты не придешь?». Но в этот день его просто не было в Москве. После прокатов мы вместе смотрели записи. Иногда он подсказывал что-то по поддержкам, подаче. Но это было ненавязчиво. Не то чтобы он сел и: «Значит, так!» (смеётся). Я спрашивала, что ему понравилось, что нет. Он давал правильные профессиональные советы», — приводит слова Ильиных HELLO.Russia.

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