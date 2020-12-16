«Пора уже сменить амплуа». Елена Ильиных — о роли Белого лебедя

Олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных рассказала, почему согласилась выступить в новом ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», в котором исполнит роль Белого лебедя.

«Изначально, когда я начала работать у Жени, предполагалось, что появится новое шоу, в котором будет роль и для меня. А потом из-за пандемии отменили многие мероприятия, всё было как-то непонятно. Да и после «Ледникового» я уже не планировала участвовать где-то ещё. И тут мне звонит Яна Рудковская: «Всё, мы решили, будем делать программу! Будешь участвовать?». Я сразу согласилась. Это удивительные люди, которые многое вкладывают в развитие спорта, искусства. Мне было очень приятно получить от них предложение в такое непростое время. Да ещё и на роль Белого лебедя. Я всегда хотела его станцевать, но со мной почему-то ассоциировали именно Чёрного. Мне кажется, в Белом лебеде есть какая-то красота и грация. Пора бы уже сменить амплуа.

Когда-то я танцевала Чёрного лебедя на Олимпиаде, и это было мне очень близко. Сейчас, мне кажется, я могу быть не такой агрессивной и жёсткой. С рождением ребенка, с появлением любви в жизни во мне появилось что-то более женственное, светлое. Роль Белого лебедя мне может подойти», — приводит слова Ильиных HELLO.Russia.