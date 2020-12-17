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Жулин посоветовал Синициной и Кацалапову сняться с чемпионата России

Жулин посоветовал Синициной и Кацалапову сняться с чемпионата России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, заявил, что выступление его подопечных на чемпионате России нежелательно в силу разных причин. Спортсмены, перенёсшие коронавирус, недавно приступили к тренировкам.

«Вика и Никита сегодня вышли на лёд впервые после этапа Гран-при. Радостные очень, температуры нет. Последние три дня её не было, все тесты были отрицательные, но слабость была жуткой. Завтра придёт врач сборной, возможно, приедут и руководители федерации, после чего вынесут вердикт.

Я бы, конечно, не рекомендовал своим спортсменам выступать на чемпионате России. Очень долго аномальная температура держалась. Это огромная нагрузка на сердце, форма явно не оптимальная, но я оставляю решение за федерацией. Буду прислушиваться, но у меня есть своё мнение», — цитирует Жулина «Р-Спорт».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Жулин: Синицина и Кацалапов сейчас вообще не катаются
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