Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России по фигурному катанию
Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят на чемпионате России. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Напомним, Синицина и Кацалапов, перенёсшие коронавирус, лишь недавно приступили к тренировкам.
«Если Синицина и Кацалапов только вышли на лёд, то по заключению врача нашей сборной соревновательные нагрузки в течение 7-10 дней им не рекомендованы. Поэтому они не будут кататься на чемпионате России. И дело не только в том, что они не успеют подготовиться», — приводит слова Когана «Р-Спорт».
Ранее тренер спортсменов Александр Жулин порекомендовал им сняться с турнира. Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 24 по 27 декабря.
Жулин посоветовал Синициной и Кацалапову сняться с чемпионата России
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