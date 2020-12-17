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Бетина Попова — Туктамышевой: безумно рада, что имею возможность взрослеть вместе с тобой

Бетина Попова — Туктамышевой: безумно рада, что имею возможность взрослеть вместе с тобой
Фигурное катание 0
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Чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, поздравила с днём рождения победительницу чемпионата мира и Европы Елизавету Туктамышеву. Сегодня, 17 декабря, фигуристке исполняется 24 года.

«Лиза, с днём рождения. Я просто безумно рада, что имею возможность взрослеть вместе с тобой и наблюдать за тем, как мы меняемся, но остаёмся вместе. Лиза — это человек, который не стоит на месте, Лиза всегда в поиске, всегда в движении, в процессе саморазвития. Я искренне рада продолжать открывать в тебе новые грани», — написала Попова.

Пост доступен в «инстаграме» Бетины Поповой.

В ноябре Туктамышева одержала победу на Гран-при России. По итогам двух программ Елизавета получила 223,39 балла. Второе место заняла Алёна Косторная (220,78), тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова (199,03).

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