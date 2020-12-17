Елизавета Туктамышева — Бетине Поповой: хахаха. С саморазвитием ты загнула, конечно
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отреагировала на слова своей подруги, бывшей фигуристки Бетины Поповой. Чемпионка Универсиады поздравила Елизавету с днём рождения и написала, что «Лиза всегда в поиске, всегда в движении, в процессе саморазвития».
«Хахаха. Ой, ну с саморазвитием ты загнула, конечно. Спасибо, Бетка. Я рада, что ты у меня есть!», — написала Туктамышева в комментарии к посту Поповой в «Инстаграме».
В ноябре Туктамышева одержала победу на Гран-при России. По итогам двух программ Елизавета получила 223,39 балла. Второе место заняла Алёна Косторная (220,78), тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова (199,03). В декабре Елизавета переболела коронавирусом.
Бетина Попова — Туктамышевой: безумно рада, что имею возможность взрослеть вместе с тобой
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
14:34
-
14:02
-
13:23
-
12:11
-
11:28
-
10:34
- 16 декабря 2020
-
22:50
-
22:23
-
21:29
-
21:09
-
20:57
-
20:38
-
17:37
-
17:25
-
16:30
-
13:41
-
10:37
-
10:19
-
00:01
- 15 декабря 2020
-
21:57
-
20:38
-
19:55
-
19:35
-
18:00
-
17:25
-
13:17
-
12:37
-
11:26
-
11:04
-
10:39
-
10:02
-
00:00
- 14 декабря 2020
-
20:42
-
19:21
-
18:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам