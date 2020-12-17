Елизавета Туктамышева — Бетине Поповой: хахаха. С саморазвитием ты загнула, конечно

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отреагировала на слова своей подруги, бывшей фигуристки Бетины Поповой. Чемпионка Универсиады поздравила Елизавету с днём рождения и написала, что «Лиза всегда в поиске, всегда в движении, в процессе саморазвития».

«Хахаха. Ой, ну с саморазвитием ты загнула, конечно. Спасибо, Бетка. Я рада, что ты у меня есть!», — написала Туктамышева в комментарии к посту Поповой в «Инстаграме».

В ноябре Туктамышева одержала победу на Гран-при России. По итогам двух программ Елизавета получила 223,39 балла. Второе место заняла Алёна Косторная (220,78), тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова (199,03). В декабре Елизавета переболела коронавирусом.