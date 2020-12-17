Оксана Грищук: Тарасова могла швырнуть на лёд мою сумку. А я ползала и собирала косметику

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук рассказала о работе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. Под руководством Тарасовой Грищук и её тогдашний партнёр Евгений Платов готовились к Олимпиаде 1998 года в Нагано.

«Не могу даже сказать, что она нас тренировала. Она нас ничему не учила, больше хвалила и говорила комплименты. Для меня это было очень необычно, потому что от той же Линичук, которая меня вырастила с 12 лет, редко когда можно было услышать похвалу.

Ещё запомнилось, как Татьяна Анатольевна курила. Мы подъезжаем к бортику, а в лицо – клубы дыма. Я стеснялась ей что-то сказать, а Женя постоянно просил: «Татьяна Анатольевна, хватит курить, нам дышать нечем!»

Татьяна Анатольевна местами вела себя как сумасшедшая. Могла, например, взять мою сумку и швырнуть на лёд. А я потом ползала и собирала свою косметику. Морально всё это просто убивало», — цитирует Грищук «Спорт-экспресс».

Также Грищук обвинила Тарасову в обмане.

«После Игр в обществе устроили торжественный прием в мою честь. Подарили книжку «Москва» – словно я турист и сама не выросла в этом городе, какие-то духи и конвертик, в котором лежали семь бумажек по сто долларов. Я заплакала. Ведь раньше на соревнованиях спортсмены ничего не зарабатывали. Олимпиада и шоу были единственной возможностью как-то устроить свою жизнь. Президент общества тогда очень меня успокаивал. Сказал, что деньги потратили на какие-то детско-юношеские соревнования, а всё, что осталось, отдали мне.

Естественно, сразу после возвращения в гостиницу я набрала Татьяне Анатольевне. Она сказала, что неудобно говорить, и бросила трубку. А потом мне несколько человек сказали, что, скорее всего, Тарасова меня обманула. И честно заработанные мной деньги они поделили с президентом общества профсоюзов", — добавила она.