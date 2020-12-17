Татьяна Тарасова отреагировала на обвинения со стороны Оксаны Грищук

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала обвинения в её адрес со стороны двукратной олимпийской чемпионки Оксаны Грищук. Ранее Грищук заявила, что Тарасова её не тренировала и что могла даже швырнуть на лёд её сумку, а она потом ползала и собирала косметику. Грищук также добавила: «Татьяна Анатольевна ведёт себя по отношению ко мне непорядочно и даже – не побоюсь этого слова – обманывает».
«Если она так считает, то пусть так и считает. Я не хочу вступать с ней в дискуссию и как-то комментировать её слова. Спасибо, что мне сообщили об этом интервью, это право Оксаны так говорить. Я отвечать никому не буду.
Если вы хотите собирать сплетни, то пожалуйста. Но если вы хотите узнать достоверно, что тогда было, тогда к мнению Оксаны добавьте мнение Евгения (Платова, тогдашнего партнёра Грищук. — Прим. «Чемпионата»), поговорите с ним. Это будет объективно и справедливо. Пока что это несправедливо», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
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