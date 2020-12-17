Сёмин оценил выступление Бузовой, Навка воссоединилась с Костомаровым. Фото с ледового шоу

В Москве на льду МСА «Лужники» состоялись съёмки очередного выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом и борется за звание лучшего дуэта проекта. Решения принимает совет жюри во главе с Татьяной Тарасовой, а так же Елены Исинбаевой, Милоше Биковиче, Татьяны Навки и Юрии Сёмине. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.
В новом выпуске Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв выступили в кожаных костюмах по мотивам фильма «Реквием по мечте». Пара Ольги Кузьминой и Александр Энберт в своём выступлении исполнила подкрутку в броске. Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова представили забавный номер противостояния матадора и быка. В конце шоу оригинальный номер показали член жюри Татьяна Навка и участник шоу Роман Костомаров под лирическую композицию «Не отрекаются любя».
Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 17 декабря 2020
-
17:15
-
16:01
-
15:17
-
15:09
-
14:34
-
14:02
-
13:23
-
12:11
-
11:28
-
10:34
- 16 декабря 2020
-
22:50
-
22:23
-
21:29
-
21:09
-
20:57
-
20:38
-
17:37
-
17:25
-
16:30
-
13:41
-
10:37
-
10:19
-
00:01
- 15 декабря 2020
-
21:57
-
20:38
-
19:55
-
19:35
-
18:00
-
17:25
-
13:17
-
12:37
-
11:26
-
11:04
-
10:39
-
10:02