Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Ледниковый период. Лучшие фото 12-го выпуска. Загитова, Бузова, Сёмин

Юрий Сёмин, Ольга Бузова и Татьяна Навка
Сёмин оценил выступление Бузовой, Навка воссоединилась с Костомаровым. Фото с ледового шоу
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

В Москве на льду МСА «Лужники» состоялись съёмки очередного выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом и борется за звание лучшего дуэта проекта. Решения принимает совет жюри во главе с Татьяной Тарасовой, а так же Елены Исинбаевой, Милоше Биковиче, Татьяны Навки и Юрии Сёмине. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.

В новом выпуске Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв выступили в кожаных костюмах по мотивам фильма «Реквием по мечте». Пара Ольги Кузьминой и Александр Энберт в своём выступлении исполнила подкрутку в броске. Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова представили забавный номер противостояния матадора и быка. В конце шоу оригинальный номер показали член жюри Татьяна Навка и участник шоу Роман Костомаров под лирическую композицию «Не отрекаются любя».

Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020