Горшков — о решении CAS: очень жаль. До последнего верили, что здравый смысл возьмёт верх
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.
«Здесь много не скажешь. До последнего надеялись, что здравый смысл возьмёт верх. Очень жаль, что принято такое решение», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Кроме того из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.
Президент ВАДА: мы рады, что выиграли дело, но разочарованы решением CAS
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