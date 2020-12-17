Горшков — о решении CAS: очень жаль. До последнего верили, что здравый смысл возьмёт верх

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.

«Здесь много не скажешь. До последнего надеялись, что здравый смысл возьмёт верх. Очень жаль, что принято такое решение», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Кроме того из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.