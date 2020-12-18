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«Любим, болеем, верим». Поклонники поздравили Туктамышеву с днём рождения в «Инстаграме»

«Любим, болеем, верим». Поклонники поздравили Туктамышеву с днём рождения в «Инстаграме»
Фигурное катание 0
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала новое фото с большим букетом цветов на своей странице в «Инстаграме». Напомним, вчера, 17 декабря, у Елизаветы был день рождения.

«Happy birthday to me! Подводя итоги моего личного года, могу сказать, что он стал для меня очень позитивным! В этом году я завоевала значимую для себя медаль, запустила свою коллекцию одежды и стала лицом бренда «Demix». Спасибо всем за поддержку и веру в меня!» — написала Туктамышева.

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Подписчики Туктамышевой не могли не отреагировать на такое событие: под фото Елизаветы было оставлено более пятисот комплиментарных отзывов. Вот лишь некоторые из них.

«С днём рождения, главная красотка российского фигурного катания!»
«Любим, болеем, верим».
«Желаем Олимпийского золота!»

Напомним, в ноябре Туктамышева одержала победу на Гран-при России. По итогам двух программ Елизавета получила 223,39 балла. Второе место заняла Алёна Косторная (220,78), тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова (199,03). В декабре Елизавета переболела коронавирусом.

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