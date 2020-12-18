Татьяна Тарасова — Илье Авербуху: поздравляю, дорогой! Всегда рядом!
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения хореографа и продюсера Илью Авербуха. Сегодня, 18 декабря, Авербуху исполнилось 47 лет.
«Илюша, дорогой! Поздравляю! Желаю творчества — долгого, яркого, интересного. Всегда рядом!» — написала Тарасова в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с Авербухом.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Авербух, выступавший в паре с Ириной Лобачёвой, — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала серии Гран-при 2003 года, чемпион России (1997, 2000—2002). В паре с Мариной Анисиной — двукратный чемпион мира среди юниоров (1990 и 1992 годы).
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