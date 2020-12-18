Боброва: мой сын не хватается за мамину юбку. Именно такого мужчину я и хочу воспитать

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях российская фигуристка Екатерина Боброва, в июле 2019 года объявившая о завершении карьеры, рассказала о материнстве. В апреле 2019 года спортсменка родила сына Александра.

«Когда я ходила беременной, я читала, что, бывает, даже самая активная до беременности девушка может резко после рождения ребёнка засесть дома и стать наседкой. И я, честно, боялась стать такой. Но, благо, меня пронесло. Да, я уделяю время Саше, я играю с ним, кормлю, меняю подгузники и делаю всё то, что полагается маме. Но при этом я не сижу без дела. Я работаю, и это мой выбор.

Я уже рассказывала раньше, как я приходила в форму после родов. А это значит, что через месяц после родов я начала ходить в зал. Через два вышла на лёд. А когда Саше исполнилось три месяца, мы поехали на гастроли. Нам очень помогали бабушки и дедушки! При этом я кормила грудью, и это приходилось делать во время антракта в том числе. Ночью сцеживаться, чтобы Саше хватало молока. Но и не сказать, что мы прям отлично спали всю ночь, учитывая, что кормить ночью и менять подгузник тоже приходилось. Да, было непросто, но я ни о чём не жалею. Это мой выбор. Зато Саша сейчас очень самостоятельный! И не хватается за мамину юбку, но при этом не обделён нашей любовью. Именно такого мужчину я и хочу воспитать!" — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.