Алексей Мишин ответил на вопрос о формуле успеха

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин дал интервью изданию GQ Russia, в числе прочего ответив на вопрос о формуле успеха.
«Слабый тренер и талантливый ученик одержат победу над талантливым тренером и слабым учеником. Талант ученика – это ключевая составляющая», — сказал он.
Также Мишин рассказал, как относится к «диванным экспертам».
«Вряд ли впечатление о мире может создаться из того, что пишут в газетах. Но интернет даёт достаточно объективную картину происходящего.
Один из значимых людей в фигурном катании как-то сказал мне: «Я вообще не смотрю, что там пишут, это для меня не имеет значения». А я читаю и могу сказать, что у людей, которых называют диванными экспертами, бывают очень зрелые и аналитически продуманные умозаключения. Меня иногда разочаровывают посты тренеров, считающихся уважаемыми. Но у них тоже бывают срывы», — добавил он.
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