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Директор «Самбо-70»: все фигуристки здоровы и готовятся к чемпионату России

Директор «Самбо-70»: все фигуристки здоровы и готовятся к чемпионату России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Директор школы «Самбо-70», где занимается группа Этери Тутберидзе, Ренат Лайшев сообщил, что все подопечные тренера здоровы и готовятся к чемпионату России по фигурному катанию.

На турнире должны выступить Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачёва.

«Подготовка к чемпионату России проходит бурно и активно, на высоком уровне. Аня Щербакова чувствует себя лучше. Знаю, что они все большие профессионалы, опытные люди, и что там всё хорошо. Конечно, я переживаю за девочек, но это просто волнение. Сейчас такие времена, что ничего нельзя загадывать даже на завтра, но сейчас могу сказать, что все здоровы и готовятся к чемпионату России», — приводит слова Лайшева ТАСС.

Чемпионат России будет проходить с 23 по 27 декабря в Челябинске.

Фигуристки Тутберидзе уязвимы и беззащитны, но менять систему невыгодно. Как же так?
России нужны медали, и всё равно, кто их приносит. А девочек жалеть не надо – Этери новых воспитает.
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