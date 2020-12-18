Директор «Самбо-70»: все фигуристки здоровы и готовятся к чемпионату России

Директор школы «Самбо-70», где занимается группа Этери Тутберидзе, Ренат Лайшев сообщил, что все подопечные тренера здоровы и готовятся к чемпионату России по фигурному катанию.

На турнире должны выступить Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачёва.

«Подготовка к чемпионату России проходит бурно и активно, на высоком уровне. Аня Щербакова чувствует себя лучше. Знаю, что они все большие профессионалы, опытные люди, и что там всё хорошо. Конечно, я переживаю за девочек, но это просто волнение. Сейчас такие времена, что ничего нельзя загадывать даже на завтра, но сейчас могу сказать, что все здоровы и готовятся к чемпионату России», — приводит слова Лайшева ТАСС.

Чемпионат России будет проходить с 23 по 27 декабря в Челябинске.