Загитова признана лучшей телеведущей года по версии «КП». Она обошла Бузову и Тодоренко

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова признана лучшей телеведущей России, согласно опросу подписчиков, проведённому «Комсомольской правдой».

Загитова набрала 29,79% голосов, опередив Ольгу Бузову (24,90%). Любопытно, что Бузова участвует в проекте «Ледниковый период», который как раз и ведёт Загитова. Все остальные ведущие, включая ещё одну участницу ледового шоу — Регину Тодоренко, не сумели составить достойную конкуренцию Загитовой и Бузовой. Ставшая третьей Тодоренко набрала только 9,47% голосов.

Отметим, что в споре мужчин-ведущих партнёр Загитовой, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, на равных сражался за победу с Иваном Ургантом и в итоге уступил лишь 0,28% голосов. Третьим стал Борис Корчевников.