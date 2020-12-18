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Загитова признана лучшей телеведущей года по версии «КП». Она обошла Бузову и Тодоренко

Загитова признана лучшей телеведущей года по версии «КП». Она обошла Бузову и Тодоренко
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова признана лучшей телеведущей России, согласно опросу подписчиков, проведённому «Комсомольской правдой».

Загитова набрала 29,79% голосов, опередив Ольгу Бузову (24,90%). Любопытно, что Бузова участвует в проекте «Ледниковый период», который как раз и ведёт Загитова. Все остальные ведущие, включая ещё одну участницу ледового шоу — Регину Тодоренко, не сумели составить достойную конкуренцию Загитовой и Бузовой. Ставшая третьей Тодоренко набрала только 9,47% голосов.

Отметим, что в споре мужчин-ведущих партнёр Загитовой, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, на равных сражался за победу с Иваном Ургантом и в итоге уступил лишь 0,28% голосов. Третьим стал Борис Корчевников.

Ну наконец-то Загитова огрызнулась и показала живые эмоции! Или показалось?
Чемпионка не сдержалась после критики за «Ледниковый период». Похоже, Алине всё труднее сохранять имидж послушной скромницы.
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