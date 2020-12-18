Юрий Сёмин рассказал об участии в жюри проекта «Ледниковый период»

Известный футбольный тренер Юрий Сёмин рассказал об участии в жюри телевизионного проекта «Ледниковый период».

«Принял участие в жюри на замечательном проекте Первого канала «Ледниковый период». Переживания и эмоции переполняют, когда перед тобой происходит настоящий спектакль на льду! Забываешь, что в паре только один профессионал в фигурном катании высочайшего класса! Большое спасибо Алексею Ягудину и Алине Загитовой, выдающемуся тренеру Татьяне Анатольевне Тарасовой и Илье Авербуху, Татьяне Навке и Елене Исинбаевой за наслаждение этим очень тяжёлым, но бесконечно великолепным видом спорта! Всех с Новым годом! Всем крепкого здоровья!» — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Юрия Сёмина в «Инстаграме».