Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Юрий Сёмин рассказал об участии в жюри проекта «Ледниковый период»

Юрий Сёмин рассказал об участии в жюри проекта «Ледниковый период»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Известный футбольный тренер Юрий Сёмин рассказал об участии в жюри телевизионного проекта «Ледниковый период».

«Принял участие в жюри на замечательном проекте Первого канала «Ледниковый период». Переживания и эмоции переполняют, когда перед тобой происходит настоящий спектакль на льду! Забываешь, что в паре только один профессионал в фигурном катании высочайшего класса! Большое спасибо Алексею Ягудину и Алине Загитовой, выдающемуся тренеру Татьяне Анатольевне Тарасовой и Илье Авербуху, Татьяне Навке и Елене Исинбаевой за наслаждение этим очень тяжёлым, но бесконечно великолепным видом спорта! Всех с Новым годом! Всем крепкого здоровья!» — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Юрия Сёмина в «Инстаграме».

Сёмин оценил выступление Бузовой, Навка воссоединилась с Костомаровым. Фото с ледового шоу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020