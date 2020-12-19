Татьяна Навка о возможности поехать на Украину: это опасно, могут быть провокации

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос о возможности поехать на Украину.

«Украина. Я родилась на Украине, очень переживаю за всю эту историю, потому что у меня там все родственники, кроме ближайших. Подруги, тети, дяди, сестры двоюродные. К сожалению, сейчас моя мама даже не может поехать на кладбище, на могилы своих родителей. Потому что это опасно. Непонятно, во что это всё выльется при пересечении границы. Да, из-за Дмитрия (Муж фигуристки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Прим. «Чемпионата») могут быть провокации. Плюс мы очень любим Крым, ездим туда периодически, я там даже в прошлом году выступала. Непонятно, как всё это обернётся, и что может произойти. Я ужасно переживаю. Мои подруги, мои сестры, родственники к нам периодически приезжали до пандемии, мы поддерживаем связь. Единственное, что невозможно приехать туда», — приводит слова Навки Радио «Комсомольская правда».