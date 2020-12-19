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Вице-президент ISU не видит препятствий к участию российских фигуристов в чемпионате мира

Вице-президент ISU не видит препятствий к участию российских фигуристов в чемпионате мира
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник ответил на вопрос об участии российских фигуристов в чемпионате мира 2021 года.

«Могут ли российские фигуристы принять участие в предстоящем чемпионате мира? Почему нет? Не вижу в тексте решения Спортивного арбитражного суда запрета на участие российских спортсменов в чемпионатах мира и Олимпийских играх», — цитирует Лакерника ТАСС.

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, согласно которому Россия не сможет принимать международные соревнования на протяжении ближайших двух лет. Также CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

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