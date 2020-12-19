Алина Загитова: получила невероятное удовольствие от матча сборной России по хоккею

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения матча Кубка Первого канала между сборными России и Чехии, который завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

«Сегодня получила невероятное удовольствие от посещения матча сборной России по хоккею на Кубке Первого канала! Такие эмоции! Просто класс.

Поздравляю российскую команду с сегодняшней победой! Вперёд! Так держать! Спасибо организаторам за приглашение — Федерации хоккея России и Первому каналу. Было суперинтересно», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Загитова год назад взяла паузу в карьере. Осенью 2020 года она стала ведущей «Ледникового периода».