Алина Загитова: получила невероятное удовольствие от матча сборной России по хоккею

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения матча Кубка Первого канала между сборными России и Чехии, который завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
«Сегодня получила невероятное удовольствие от посещения матча сборной России по хоккею на Кубке Первого канала! Такие эмоции! Просто класс.
Поздравляю российскую команду с сегодняшней победой! Вперёд! Так держать! Спасибо организаторам за приглашение — Федерации хоккея России и Первому каналу. Было суперинтересно», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
Загитова год назад взяла паузу в карьере. Осенью 2020 года она стала ведущей «Ледникового периода».
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