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Загитова — о роли ведущей: боялась либо обидеть, либо что-то сказать не так

Загитова — о роли ведущей: боялась либо обидеть, либо что-то сказать не так
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала об опыте работы ведущей. 18-летняя уроженка Ижевска дебютировала в этой роли на телешоу «Ледниковый период».

«Могу сейчас уже сказать мой секрет — я очень волновалась на этом проекте. Во-первых, первый раз ведущая. Во-вторых, столько людей, столько знаменитых людей, столько уважаемых мною людей, что боялась либо обидеть, либо что-то сказать не так. И очень рада, что все эти люди меня поддержали. Потом, в конце проекта, мне стало уже намного легче вести», – сказала Загитова в эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале.

Ранее стало известно, что Загитова была признана лучшей телеведущей России, согласно опросу подписчиков, проведённому «Комсомольской правдой».

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