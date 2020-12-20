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«Маршрут построен!» Авербух и Арзамасова стали мужем и женой

«Маршрут построен!» Авербух и Арзамасова стали мужем и женой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

47-летний хореограф, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух и 25-летняя актриса Лиза Арзамасова стали мужем и женой. Видео обмена обручальными кольцами супруги опубликовали на своих страницах в «Инстаграме». Для церемонии бракосочетания Елизавета выбрала нежное серебристо-голубое платье с декольте.

«Маршрут построен!» — подписано видео.

Для Авербуха это второй брак. Ранее он был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой. Илья воспитывает 16-летнего сына Мартина. Елизавета впервые вышла замуж.

Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года в танцах на льду. Арзамасова стала известна благодаря главной роли в сериале «Папины дочки».

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