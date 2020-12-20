«Маршрут построен!» Авербух и Арзамасова стали мужем и женой
47-летний хореограф, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух и 25-летняя актриса Лиза Арзамасова стали мужем и женой. Видео обмена обручальными кольцами супруги опубликовали на своих страницах в «Инстаграме». Для церемонии бракосочетания Елизавета выбрала нежное серебристо-голубое платье с декольте.
«Маршрут построен!» — подписано видео.
Для Авербуха это второй брак. Ранее он был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой. Илья воспитывает 16-летнего сына Мартина. Елизавета впервые вышла замуж.
Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года в танцах на льду. Арзамасова стала известна благодаря главной роли в сериале «Папины дочки».
«В голове не укладывается!» Авербух рассекретил роман со звездой «Папиных дочек»
Бывший фигурист старше актрисы на 21 год. А с кем он встречался до Арзамасовой?
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