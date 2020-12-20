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Сёмин — о Загитовой: Алина потрясающе ведёт передачу!

Сёмин — о Загитовой: Алина потрясающе ведёт передачу!
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Легендарный футбольный тренер Юрий Сёмин, входивший в состав жюри полуфинального выпуска «Ледникового периода», оценил работу олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве ведущей программы.

«Алина потрясающе ведёт передачу! Происходит это по одной простой причине: Алина — великая спортсменка и сама проходила этот путь. Не сразу становятся выдающимися комментаторами, но она ведёт передачу искренне и со знанием дела. А тем людям, которые не знают, как добиваться успеха в спорте, работа Алины, наверное, и не нравится. Она добилась всего своим трудом. Также я в восторге от её работы с Алексеем — это изумительная пара для «Ледникового периода».

Стоит ли ей вернуться в большой спорт? Она взрослый человек, сама выберет, по какому пути пойти. Мне бы хотелось, чтобы она ещё выступала, потому что это очень красиво и привлекает к фигурному катанию большое количество людей», — приводит слова Сёмина Sport24.

Юрий Сёмин рассказал об участии в жюри проекта «Ледниковый период»
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