Сёмин — о Тутберидзе: мог бы у неё поучиться

Легендарный футбольный тренер Юрий Сёмин, входивший в состав жюри полуфинального выпуска «Ледникового периода», рассказал о своём отношении к фигурному катанию.

«Слежу за всеми видами спорта. По фигурному катанию люблю большие международные соревнования и чемпионат России. Знаю давно и Татьяну Анатольевну, так как она у нас на «Локомотиве» была и работала в нашем дворце. Видел там её тренировки, где она и её ученики проявляли всё своё трудолюбие.

В последнее время следил за Алиной Загитовой и её конкуренткой Евгенией Медведевой. Знаю, что сейчас появились ещё молодые и талантливые девчонки в фигурном катании.

Импонирует ли мне, как тренеру, работа Этери Тутберидзе? Конечно! Она выдающийся тренер и одна из тех, кто продолжила успехи своего поколения благодаря новым методикам. Мог бы у неё поучиться», — приводит слова Сёмина Sport24.