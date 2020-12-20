Сёмин — о Тутберидзе: мог бы у неё поучиться

Легендарный футбольный тренер Юрий Сёмин, входивший в состав жюри полуфинального выпуска «Ледникового периода», рассказал о своём отношении к фигурному катанию.
«Слежу за всеми видами спорта. По фигурному катанию люблю большие международные соревнования и чемпионат России. Знаю давно и Татьяну Анатольевну, так как она у нас на «Локомотиве» была и работала в нашем дворце. Видел там её тренировки, где она и её ученики проявляли всё своё трудолюбие.
В последнее время следил за Алиной Загитовой и её конкуренткой Евгенией Медведевой. Знаю, что сейчас появились ещё молодые и талантливые девчонки в фигурном катании.
Импонирует ли мне, как тренеру, работа Этери Тутберидзе? Конечно! Она выдающийся тренер и одна из тех, кто продолжила успехи своего поколения благодаря новым методикам. Мог бы у неё поучиться», — приводит слова Сёмина Sport24.
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