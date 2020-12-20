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«Лучше няню точно не найти!» Загитова понянчилась с сыном Мамун на матче сборной России

«Лучше няню точно не найти!» Загитова понянчилась с сыном Мамун на матче сборной России
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото и видео, на котором победительница Игр-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова нянчится с годовалым сыном гимнастки и пловца Александра Сухорукова — Львом. Действие происходит во время хоккейного матча Кубка Первого канала Россия – Финляндия (5:1), в трансляции которого принимала участие Мамун.

«Ну, лучше няню точно не найти!» — написала Мамун.

Фото и видео можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

Загитова посмотрела уже второй матч Кубка Первого канала. Алина уже год не участвует в соревнованиях, а осенью 2020-го стала ведущей телепроекта «Ледниковый период». С хоккеем Загитова знакома с детства – её отец тренер по этому виду спорта.

Алина Загитова: получила невероятное удовольствие от матча сборной России по хоккею
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