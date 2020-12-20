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«Вы ещё и целуетесь?» Ягудин поздравил Авербуха и Арзамасову со свадьбой

«Вы ещё и целуетесь?» Ягудин поздравил Авербуха и Арзамасову со свадьбой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин с присущим ему юмором поздравил хореографа, продюсера, призёра Игр-2002 в танцах на льду Илью Авербуха и актрису Елизавету Арзамасову со свадьбой.

«А такое было спокойное воскресенье и на тебе. Самое яркое событие 2020-го, просто огонь! Илья Авербух, Елизавета Арзамасова, а вы не TikTok снимаете? Ещё я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция-роддом. Короче, главное держитесь за руки! Так, стоп игра! Так вы оба сказали «Да» или… как?.. Чем репетиция-то закончилась? Ты просто обещал мне главную роль! А почему не соблюдаете дистанцию в 1,5 м? Вы ещё и целуетесь?» — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Ягудин постоянно участвует в ледовых шоу Авербуха, является постоянным ведущим «Ледникового периода».

«Маршрут построен!» Авербух и Арзамасова стали мужем и женой
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