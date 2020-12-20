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Сёмин — о судействе «Ледникового периода»: конспектировал за Тарасовой. Она профессор

Сёмин — о судействе «Ледникового периода»: конспектировал за Тарасовой. Она профессор
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Легендарный футбольный тренер Юрий Сёмин рассказал о работе в жюри полуфинального выпуска «Ледникового периода».

«Я увидел, что эти ребята много работают. Эмоции остались радостные. Не так много позитивных и радостных передач, в которых можно посмеяться и ещё увидеть спортивную конкуренцию. При этом Авербух и остальные тренеры — это уникальные люди. Нужен большой труд, чтобы совместить в выступлении профессионала и любителя.

Как оценки за технику ставил? Я знаю в этом плане не так много, поэтому конспектировал за Татьяной Анатольевной. Она в этом деле профессор, да и сидели мы рядом. При этом никто мне никакую оценку не навязывал, я сам её выносил и ставил. Есть нюансы, которых я не знаю, но у меня есть мнение по каждому номеру», — приводит слова Сёмина Sport24.

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