«Без фильтров». Елизавета Туктамышева показала новую фотографию
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.
«Без фильтров. Естественная красота», — подписала фото Туктамышева.
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме»
«Такая естественная», — написала в комментариях фигуристка Бетина Попова.
«Скажи! Это всё правильное питание и режим сна», — ответила Туктамышева.
В ноябре 2020 года Туктамышева одержала победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. Затем Елизавета заразилась коронавирусом. Но уже вылечилась, приступила к тренировкам и готовится к участию в чемпионате России, который пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске.
Елизавета Туктамышева вылечилась от коронавируса и готовится к чемпионату России
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