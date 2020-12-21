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«Без фильтров». Елизавета Туктамышева показала новую фотографию

«Без фильтров». Елизавета Туктамышева показала новую фотографию
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.

«Без фильтров. Естественная красота», — подписала фото Туктамышева.

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме»

«Такая естественная», — написала в комментариях фигуристка Бетина Попова.

«Скажи! Это всё правильное питание и режим сна», — ответила Туктамышева.

В ноябре 2020 года Туктамышева одержала победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. Затем Елизавета заразилась коронавирусом. Но уже вылечилась, приступила к тренировкам и готовится к участию в чемпионате России, который пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Елизавета Туктамышева вылечилась от коронавируса и готовится к чемпионату России
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