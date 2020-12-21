Анна Щербакова показала подарки от поклонников из Китая. Фото

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова показала в «Инстаграме», какие подарки получила от китайских болельщиков.

«Спасибо моим болельщикам из Китая, что, даже несмотря на такую непростую ситуацию в мире, они продолжают меня поддерживать. Никогда не забуду прошлогоднюю поездку в Чунцин», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

С 24 по 27 декабря в Челябинске пройдёт чемпионат России, в котором в числе прочих участниц примет участие и Щербакова. Она серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019). Мастер спорта России международного класса.