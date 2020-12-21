Дмитрий Алиев снялся с чемпионата России по фигурному катанию

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Дмитрий Алиев не будет выступать (на чемпионате России. — Прим. «Чемпионата»), врачи ему пока не разрешают», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Ранее в декабре Алиев сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным. Из-за болезни 21-летний спортсмен пропустил этап Кубка России в Москве. Он чемпион Европы 2020 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в Москве, чемпион России (2020 год) и бронзовый призёр (2018 год).