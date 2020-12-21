Евгений Плющенко показал работу над новыми программами. Татьяна Навка отреагировала
Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко показал фрагмент работы над новыми программами.
«А по воскресеньям мы ставим новые программы. Ждёте?» — подписал видео Плющенко.
Видео доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в комментарии под постом Евгения написала: «Круто».
38-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России. 31 марта 2017 года Евгений заявил о завершении спортивной карьеры.
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