Синицина и Кацалапов выступят в ледовом шоу Навки. Ранее они снялись с чемпионата России

Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки под названием «Спящая красавица». Синицина исполнит роль Настеньки, Кацалапов – Чудовища и Принца.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов, перенёсшие коронавирус, снялись с чемпионата России по фигурному катанию.

«Если Синицина и Кацалапов только вышли на лёд, то по заключению врача нашей сборной соревновательные нагрузки в течение 7-10 дней им не рекомендованы. Поэтому они не будут кататься на чемпионате России. И дело не только в том, что они не успеют подготовиться», — так объяснял их отсутствие в заявке генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.