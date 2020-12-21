Синицина и Кацалапов выступят в ледовом шоу Навки. Ранее они снялись с чемпионата России
Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки под названием «Спящая красавица». Синицина исполнит роль Настеньки, Кацалапов – Чудовища и Принца.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов, перенёсшие коронавирус, снялись с чемпионата России по фигурному катанию.
«Если Синицина и Кацалапов только вышли на лёд, то по заключению врача нашей сборной соревновательные нагрузки в течение 7-10 дней им не рекомендованы. Поэтому они не будут кататься на чемпионате России. И дело не только в том, что они не успеют подготовиться», — так объяснял их отсутствие в заявке генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России по фигурному катанию
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