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Татьяна Навка — о Маргарите Дробязко: истинная женщина, как на коньках, так и на каблуках

Татьяна Навка — о Маргарите Дробязко: истинная женщина, как на коньках, так и на каблуках
Фигурное катание 0
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с днём рождения бывшую литовскую фигуристку Маргариту Дробязко. Бывшей спортсменке сегодня, 21 декабря, исполняется 49 лет.

«Моя дорогая и потрясающая королева Марго, с днём рождения! Я уже даже не представляю лёд своих сказок без вас с Повиласом; вы же мои надёжные, любимые и профессиональные! Рада, что в моей жизни есть такие замечательные люди, соратники, любящие наше общее дело так же, как я! Одно удовольствие наблюдать за тобой на льду, столько грации, артистизма, женственности и экспрессии!

Истинная женщина, как на коньках, так и на каблуках. Улыбайся, люби, будь любима, находись в гармонии с этим миром и с собой, а главное — будь здорова и счастлива!" — написала Навка в своём «инстаграме».

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