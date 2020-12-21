«Что за вкусный человек». Подписчики отреагировали на фото Ильиных с сыном за завтраком

Олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных показала, как, находясь на отдыхе на Мальдивах, кормит своего сына Мира, которому в январе исполнится один год. В зависимости от того, что ему предлагают, малыш ест самостоятельно — ложкой или руками, но иногда маме приходится его уговаривать и кормить с ложечки.
«Хороший день начитается с хорошего завтрака (с) #MirPolunin», — подписала фото Ильиных.
Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
Подписчики Ильиных в комментариях не поскупились на комплименты маме и малышу: «Ну что за вкусный человек», «Чудо», «Пухляш сладкий», «Сразу видно, кто здесь босс», «Мамулина копия».
Елена состоит в отношениях с артистом балета Сергеем Полуниным. 16 января 2020 года у пары родился сын, которого назвали Миром.
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