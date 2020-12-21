13-летний ученик Тутберидзе исполнил каскад с четверным сальховом на тренировке

13-летний воспитанник группы Этери Тутберидзе Марк Лукин исполнил на тренировке каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. Видео исполнения прыжка опубликовано на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».
«Марк Лукин. 4 сальхов + 3 тулуп. #двигаемсявперёд», — подписано видео.
Видео можно посмотреть на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».
Лукин занимается в группе Тутберидзе с 10 лет, ранее он тренировался у Александра Волкова. Марк — бронзовый призёр шоу «Ледниковый период. Дети». Ещё в прошлом году Лукин овладел четверным тулупом.
В сезоне-2019/2020 Марк четырежды выигрывал соревнования в своей возрастной группе, в том числе Кубок Москвы–2020, а на первенстве России занял второе место. В текущем сезоне Марк уже выиграл первый этап Кубка Москвы и стал бронзовым призёром чемпионата Москвы.
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