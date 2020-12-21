Екатерина Боброва: ура! Чемпионату России—2021 быть!

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, в ироничной манере высказала мнение о причинах проведения чемпионата России по фигурному катанию в ранее запланированный срок. Боброва и Соловьёв — семикратные чемпионы России.
«Ура! Чемпионату России—2021 быть! Как подтвердил сегодня президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков: «Народ уже поехал на чемпионат России. Куда его переносить?» (с)
И с этим решением нельзя не согласиться! Да, к сожалению, многие спортсмены снялись с этих соревнований, многие, возможно, не успеют прийти в свою оптимальную форму, но есть и те, кто каждый день выкладывался по полной и готовился к этому старту!
Соревнования начнутся уже 24 декабря! И я в любом случае хочу пожелать всем-всем спортсменам удачи, самых чистых прокатов, адекватного судейства и чтобы каждый получил максимум удовольствия от этих соревнований! Ведь новый год нужно встречать с отличным настроением!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
Ранее Боброва выступала за перенос чемпионата России на январь, когда все кандидаты в сборную успеют восстановиться. В декабре на турнире не выступят недавно перенёсшие простудное заболевания танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ещё не восстановившийся после коронавируса Дмитрий Алиев и некоторые другие фигуристы. Алёна Косторная возобновила тренировки после болезни менее недели назад.
- 21 декабря 2020
-
20:15
-
19:31
-
19:07
-
18:25
-
16:20
-
15:18
-
12:25
-
12:01
-
11:33
-
11:21
-
09:46
-
00:15
- 20 декабря 2020
-
22:31
-
22:18
-
21:42
-
20:57
-
19:55
-
19:22
-
18:07
-
11:23
-
10:40
-
09:59
- 19 декабря 2020
-
21:40
-
16:40
-
09:26
-
03:59
-
01:00
- 18 декабря 2020
-
22:15
-
21:02
-
20:21
-
20:07
-
15:38
-
15:14
-
13:10
-
11:25