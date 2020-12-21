Екатерина Боброва: ура! Чемпионату России—2021 быть!

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, в ироничной манере высказала мнение о причинах проведения чемпионата России по фигурному катанию в ранее запланированный срок. Боброва и Соловьёв — семикратные чемпионы России.



«Ура! Чемпионату России—2021 быть! Как подтвердил сегодня президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков: «Народ уже поехал на чемпионат России. Куда его переносить?» (с)

И с этим решением нельзя не согласиться! Да, к сожалению, многие спортсмены снялись с этих соревнований, многие, возможно, не успеют прийти в свою оптимальную форму, но есть и те, кто каждый день выкладывался по полной и готовился к этому старту!



Соревнования начнутся уже 24 декабря! И я в любом случае хочу пожелать всем-всем спортсменам удачи, самых чистых прокатов, адекватного судейства и чтобы каждый получил максимум удовольствия от этих соревнований! Ведь новый год нужно встречать с отличным настроением!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Ранее Боброва выступала за перенос чемпионата России на январь, когда все кандидаты в сборную успеют восстановиться. В декабре на турнире не выступят недавно перенёсшие простудное заболевания танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ещё не восстановившийся после коронавируса Дмитрий Алиев и некоторые другие фигуристы. Алёна Косторная возобновила тренировки после болезни менее недели назад.