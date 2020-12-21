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Слуцкая: к ОИ-2022 Косторная, Трусова и Щербакова не будут бабушками от фигурного катания

Слуцкая: к ОИ-2022 Косторная, Трусова и Щербакова не будут бабушками от фигурного катания
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказала мнение о шансах российских фигуристок на медали Олимпиады в Пекине, которая, по плану, должна пройти в 2022 году.

«В юниорах Валиевой давно уже делать нечего, это аксиома. Там она уже выиграла всё что только можно. Фигуристка осваивается во взрослой компании — техническая и артистическая составляющие у неё сейчас на самом высоком уровне. На пятом этапе Кубка России она набрала рекордные баллы, но, мне кажется, рекорды надо бить на соревнованиях с более серьёзной конкуренцией. Никому не хочу выписывать карт-бланш, но с таким уровнем катания место на олимпийском пьедестале будет для неё вполне реальным.

Если Игры в Пекине перенесут на один год, каковы будут шансы Косторной, Трусовой и Щербаковой? Хотите сказать, что их могут, кроме Валиевой, подвинуть Дарья Усачёва, а также талантливая юниорка Софья Самоделкина? Да, могут. У каждого и в спорте, и в жизни своя судьба. Но те же Косторная, Трусова, Щербакова на тот момент не будут тридцатилетними бабушками от фигурного катания. Ничего, поборются. А форс-мажорные обстоятельства могут случиться всегда. Да и в других странах наверняка сейчас подрастают свои Самоделкины и Акатьевы, которые ждут своего звёздного часа. Как говорится, если обстоятельства не могут подвернуться под тебя, подвернись под них сам», — приводит слова Слуцкой «Команда России».

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